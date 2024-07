Continuano i lavori di marketing in Viale della Liberazione, dove il management dell'Inter è ad un passo dal sottoscrivere una nuova partnership commerciale. Dopo le prime uscite, la nuova maglia dei campioni d'Italia è pronta ad accogliere un nuovo sponsor da aggiungere al già noto Betsson.Sport, main sponsor stagionale (partnership siglata per circa 30 milioni annui).

La fine di collaborazione con eBay ha lasciato uno spazio libero sulla manica, posto che potrebbe essere riempito dal nuovo sponsor con il quale, secondo Calciomercato.com, negli ultimi giorni sono andati avanti i dialoghi. "Manca ancora qualcosa per la firma, ma la speranza è quella di giungere alla fumata bianca per inizio campionato. Si ragiona su un accordo di poco inferiore ai 6 milioni di euro a stagione, che porta la maglia nerazzurra a un valore di oltre 60 milioni di euro, valore che sale fino a superare gli 80 milioni se consideriamo i diritti di rivendita che l’Inter ha acquisito su tutti i prodotti Nike" come si legge sul sito che parla di sponsor legato al mondo delle Crypto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!