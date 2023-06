Mateo Kovacic è appena diventato un nuovo giocatore del Manchester City. Un trasferimento costato circa 29 milioni di euro, come riporta Calcio & Finanza, che sottolinea come grazie al contributo di solidarietà anche l'Inter avrà la sua parte di denaro. Come riportato, il contributo è pari al 5% del prezzo pattuito dalle società ripartito a seconda degli anni passati nei club dal 12° al 23° anno di età.

In questo modo la Dinamo Zagabria incassa 580mila euro, l'Inter 435mila, il Real Madrid 290mila e il LASK 145mila euro.