Notizia delle ultime ore è che il Bayern Monaco si sarebbe un po' defilato dalla corsa a Luis Henrique, obiettivo (velatamente confermato prima dell'andata dei quarti di finale di Champions Leagueda Beppe Marotta) dell'Inter in vista della prossima stagione, meglio ancora se in tempo per il Mondiale per Club a giugno. L'indiscrezione trova conferma sulla Bild, secondo cui il brasiliano del Marsiglia non sarebbe la prima scelta per il ruolo dei bavaresi, ma solo quella più economica.

Il nome in cima alla lista è infatti Jamie-Bynoe Gittens, ala non ancora 21enne del Borussia Dortmund, uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale e già più volte protagonista in Champions. L'inglese è da tempo la prima opzione, ma i costi elevati dell'operazione stanno frenando l'entusiasmo del Bayern Monaco, che vuole investire gran parte del proprio budget estivo su un altro giovane talento, Florian Wirtz del Bayer Leverkusen.

Per questa ragione viene tenuta in caldo la pista che porta a Luis Henrique, sul quale però l'Inter è decisamente più convinta.

