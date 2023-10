Torna a parlare Hernanes. Il centrocampista brasiliano ex Inter, Juve e Lazio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla non solo della sua nuova esperienza con il Sale, squadra che milita nel Girone G della Prima Categoria piemontese ma anche del suo passato in Serie A, iniziato con i biancocelesti: "Forse non il periodo più bello di tutti, ma molto bello. Alla Lazio ho vissuto momenti entusiasmanti, brillanti, vibranti. Tutto molto positivo, a livello personale soprattutto, perché riuscivo a segnare tanti gol da centrocampista e quella è una soddisfazione straordinaria. Però per vivere il periodo più bello bisogna avere anche maturità e consapevolezza, magari una persona se ne accorge solo a posteriori. Ma la Lazio rientra fra i capitoli più belli della mia vita”.

All’Inter invece un’annata meno fortunata, chiusa appena all’ottavo posto.

"Non ho rimpianti. Mi dispiace solo che avevamo vinto le prime due giornate giocando bene, poi mi sono infortunato e ho dovuto stare fermo per un po’. Gli infortuni sono la cosa più sgradevole di tutte per un calciatore. Poi però sono tornato e mi sono tolto qualche soddisfazione. Ovviamente l’obiettivo quell’anno era arrivare tra le prime e qualificarci in Champions, ma nonostante non ci fossimo riusciti per me è stato un periodo di crescita”.

In nerazzurro la allenò Roberto Mancini. Crede che sia stato “processato” in modo eccessivo per aver accettato i petrol-dollari abbandonando la Nazionale?

“Nessuno può giudicare, e ripeto quanto detto prima: guai a rifiutare queste offerte. O sei nell’ordine dei francescani, quei preti che vivono in povertà, o altrimenti una persona vive e lavora per migliorare in tutti gli aspetti. Quelle sono proposte irrinunciabili”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!