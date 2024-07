La prima volta delle due stelle sopra il logo, lo scudetto sul petto e il motivo motivo geometrico 'audac'e, come lo ha definito Nike, che sconvolge il tradizionale design a strisce verticali. Queste alcune delle caratteristiche della nuova maglia home dell'Inter per il 2024-25. Di seguito la fotogallery per apprezzare tutti i dettagli del nuovo kit dei campioni d'Italia (clicca qui se leggi da app):

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!