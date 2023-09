A un mese dal suo approdo in prestito al Cosenza, Alessandro Fontanarosa, difensore classe 2003 di proprietà dell'Inter, è sempre più convinto della scelta fatta in estate: "Mi sto trovando molto bene, c’è un bel gruppo e un ottimo ambiente. Sono sicuro però che faremo un ottimo campionato perché il gruppo è forte. Sono fiducioso", ha detto convinto a Cronache di Spogliatoio.

Ora, con il campionato di Serie B fermo, Fontanarosa è tornato a difendere i colori della Nazionale Under 20, squadra che gli fa venire in mente l'impresa quasi sfiorata al Mondiale: "Un’esperienza che non dimenticherò mai per tutte le emozioni che ho vissuto. Eravamo e siamo un gruppo incredibile, con un unico obiettivo. Credo che questo abbia fatto la differenza. La finale persa contro l'Uruguay è stata Un momento terribile per quanta tristezza ho visto negli occhi di tutti. Casadei? È mostruoso, è impressionante. Se continua così avrà una grande carriera".

Tornando al discorso Inter, Fontanarosa ha speso parole al miele per Simone Inzaghi, che lo ha aggregato spesso alla prima squadra: "Tratta noi giovani come i grandi, senza distinzioni. Se urla come dice Dumfries? In partita sì, in allenamento un po’ meno (ride, ndr). Inzaghi ha dei grandi difensori, questo è fuori da ogni dubbio, ma ho visto come lavora con la difesa. Non sono per niente sorpreso. L’anno scorso in allenamento ho marcato tutto l’anno Lukaku e Lautaro. È stato tosto, ma con attaccanti come questi non puoi che migliorare. Ai primi allenamenti mi colpì di brutto la facilità e la naturalezza nel giocare di Brozović, Calhanoglu e Barella. Impressionanti. Vedendoli da vicino ho capito che ero entrato in un’altra dimensione".

C'è un compagno su tutti con il quale Fontanarosa ha legato di più, ovvero il suo idolo Alessandro Bastoni: "È sempre stato il mio punto di riferimento e ho sempre cercato di rubare tutte le sue skills, sia in campo che fuori. Oggi ci sentiamo sempre. Lunedì ci siamo chiamati e abbiamo parlato delle nostre partite. Abbiamo un bel rapporto".