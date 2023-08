Ottimo impatto per Marko Arnautovic nella sua seconda esperienza con la maglia dell'Inter: pochi minuti in campo, ma dinamismo, qualità e un assist per il gol del 2-0 di Lautaro Martinez rappresentano un biglietto da visita sicuramente non di poco conto. E per Franco Foda, ex ct della Nazionale austriaca, questo non è che l'inizio: "Marko è un leader, dà sempre tutto. È forte dal punto di vista tecnico e in campo ha una presenza fisica incredibile. Con la sua natura propositiva e il suo atteggiamento, aiuterebbe qualsiasi allenatore", afferma Foda alla Gazzetta dello Sport.

Dopo i due anni al Bologna, è il momento giusto per il salto?

"In Cina era quasi scomparso dai radar, qualche tempo fa nessuno avrebbe scommesso su un ritorno a questi livelli. Negli ultimi due anni è diventato uno degli attaccanti più importanti della Serie A, ha fatto tanti gol e penso che per età ed esperienza sia il momento giusto per il trasferimento in un top club. Le qualità non mancano".

Come giudica la sua crescita dal ritorno in Italia?

"È stato bravo ad adattarsi agli sviluppi del calcio moderno. Ora ascolta sempre i suoi allenatori, lavora bene in fase difensiva, ha cambiato dieta ed è cresciuto anche fuori dal campo".

"Conosce l'ambiente, è ambizioso e vuole giocare di nuovo la Champions League. Ha voglia di vincere titoli, vuole dimostrare di non essere troppo vecchio per certi livelli e l’Inter è una delle scelte migliori in questo senso".

Come si inserirà in questa Inter?

"Può giocare con Marcus Thuram o Lautaro Martinez senza problemi, ha caratteristiche diverse rispetto ai compagni di reparto. Marko difende palla, fa salire la squadra, crea gioco spalle alla porta e per i compagni sarà un punto di riferimento grazie al fisico importante. Inoltre, cerca spesso la profondità e sarà un fattore interessante nel modulo di Inzaghi. Penso che si adatterà alla perfezione al 3-5-2".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!