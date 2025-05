Claudio Marchisio assegna i 'premi di fine stagione' a GOAL e 1vs1 scegliendo i migliori giocatori in Serie A e in Europa. L'ex centrocampista parte dal portiere: "Il miglior portiere in Serie A per come sta andando la stagione che deve giocarsi anche la finale di Champions metto Sommer. E in Europa, sì, se la gioca con lui in finale e dico Gigio Donnarumma".

Il focus si sposta poi sui difensori: "Io quest'anno voglio mettere Buongiorno anche se ha avuto un infortunio. In Europa? Beh, premio Acerbi per il gol fatto in semifinale". Nel reparto di centrocampo, invece, il Principino ammette di avere un dubbio a livello europeo: "La scelta è tra Vitinha e Barella. Il miglior centrocampista in Serie A è McTominay". Un nerazzurro è presente anche quando si parla degli attaccanti: "Per il miglior attaccante in Serie A io ti premio Thuram. In Europa, anche se non è proprio un attaccante puro, ad oggi per l'età che ha Lamine Yamal".