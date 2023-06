Serata in gran stile per l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini che ha festeggiato ieri sera i 58 anni della sua azienda. Compleanno speciale che per l'occasione è stato festeggiata in una location da "mille e una notte" come la definisce il Corriere dello Sport che porta alle cronache l'evento al quale erano presenti diversi volti del mondo nerazzurro. Dagli ex giocatori Nicola Berti e Aldo Serena all'Inter di oggi, rappresentata dai due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello.