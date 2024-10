Mattinata di allenamento ad Appiano Gentile. I calciatori nerazzurri non convocati dalle rispettive nazionali hanno così lavorato alla Pinetina: Ancora a parte Barella, che tornerà in gruppo martedì e qualora andasse tutto secondo i piani verrà convocato per Roma-Inter. Discorso leggermente diverso per Buchanan: il canadese tornerà a lavorare insieme ai compagni la prossima settimana (tra martedì e mercoledì presumibilmente), ma per lui, visto il lungo infortunio, la convocazione contro i giallorossi non è scontata, anzi, potrebbero avvenire nelle partite successive (ovviamente tutto poi dipenderà dalla condizione del giocatore e dai suoi progressi). Domani e lunedì giornata libera, ripresa martedì pomeriggio.

