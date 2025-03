Intervistato da Sportmediaset, Gianfelice Facchetti ha parlato così del momento della sua Inter: "Sto vedendo bene la squadra perché ha attraversato con grande controllo una fase delicata, piena di impegni, con un po' di infortuni - le parole dei figlio del leggendario Giacinto -. E' stato bravissimo Inzaghi a tenere l'ambiente calmo, poi è andata alla pausa con una vittoria importante a Bergamo che fa umore. Sono assolutamente tranquillo, poi alla fine dell'anno faremo i conti. Fin qui abbiamo vissuto tante emozioni, bisogna avere un senso di gratitudine nei confronti della squadra. Bisogna godersela, sperando che vada ancora meglio".

Pronostici?

"Non li faccio, ma non per scaramanzia. Sono andato a Bergamo e l'ho deciso un mese prima quando tutti dicevano che saremmo stati scavalcati in classifica. Il mio feeling con l'Inter è molto allenato, stiamo lì e poi vedremo".

C'è qualcuno all'Inter che può avvicinarsi a tuo padre per carisma?

"Guardando la Nazionale, senza nulla togliere al capitano Lautaro che è un grande trascinatore e a Thuram, vedo tanti bravi ragazzi tecnicamente forti come Barella e Bastoni. L'Inter continua a scrivere la storia con ragazzi italiani all'altezza".

