Kevin De Bruyne, neo capitano del Belgio, ieri sera ha speso ovviamente parole di elogio per Romelu Lukaku, che ieri ha timbrato il cartellino tre volte nella vittoria per 3-0 della squadra di Domenico Tedesco sulla Svezia: "Possiamo parlare in modo molto positivo di Ibrahimovic, di tutte le cose incredibili che ha fatto durante la sua carriera, ma Romelu fa le stesse cose e segna tanti gol - le sue dichiarazioni riportate da Aftonbladet -. Finché giocherà a calcio, continuerà a fare gol. Finché creiamo occasioni per lui, segnerà, poi non so dove potrà arrivare".