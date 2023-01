Non so se l'Inter ha già individuato un sostituto, io però ho un'idea: se Skriniar arriva a Parigi oggi, il PSG deve per forza cedere un difensore, e ho sentito che Kimpembe vuole andare via. Non so se l'Inter ha pensato a questa soluzione, che per me sarebbe ottima. Kimpembe è una grande difensore, credo sia ancora più forte di Skriniar, che comunque è un grandissimo giocatore. Devono fare in fretta, se Skriniar rimane all'Inter deve avere la mentalità per disputare un grande finale di stagione".