"Quello che l'Inter ha fatto contro il Benfica è straordinario. Però conosciamo questa squadra: dopo una bellissima gara in Europa, in campionato sbaglia. Spero che i giocatori adesso l'abbiano capito". Parla così Stephane Dalmat dal suo canale Instagram per il consueto video in vista di Inter-Monza, sfida in programma stasera alle 20:45 a San Siro. "La partita contro il Benfica che ha dato molte emozioni al popolo interista, adesso giocando in casa la squadra avrà dalla sua il tifo e la festa dei tifosi che vorranno celebrare la vittoria di Lisbona, i giocatori se lo meritano. Oggi vedo una vittoria, l'Inter deve vincere per forza, perché dobbiamo andare in Champions l'anno prossimo. Il passaggio del turno in Champions - sottolinea Dalmat - è una possibilità, non una sicurezza perché non è ancora finita. Il calcio è molto strano, abbiamo fatto una cosa straordinaria all'andata, ma per il ritorno non si sa. Sì, la strada per le semifinali è spienata, ma attenti. Oggi però testa al campionato, giochiamo in casa contro il Monza con i tifosi che spingeranno la squadra. Penso che i giocatori vogliano farsi perdonare le ultime quattro partite, facendo una buona gara e portando a casa i 3 punti. Poi vediamo mercoledì il ritorno contro il Benfica".