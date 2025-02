"Non sono stato il loro “incubo”, non è una parola che mi piace, ma ammetto che la sfida contro la Juventus mi ha sempre ispirato particolarmente...". A parlare è Julio Cruz, ex attaccante nerazzurro che in passato conta più di un gol ai bianconeri, avversari dell'Inter questa sera all'Allianz Stadium. El Jardinero parla del match ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

E stavolta, invece, per chi è più difficile?

"La partita arriva nel bel mezzo del playoff della Juve, è chiaro che il passaggio del turno di Champions ti toglie un po’ di energie, ma la squadra sta trovando pian piano certezze. L’Inter è, in apparenza, in una situazione di classifica più tranquilla, ma sa benissimo che dopo Firenze non può più sbagliare. I risultati del Napoli danno ancora più carica: questa serata è un passo davvero importante per lo scudetto".

L’Inter dovrebbe partire senza il centravanti titolare: quanto pesa l’assenza di Thuram?

"In questa stagione Marcus è diventato un centravanti fatto e finito. Se non giocherà neanche un minuto, sarà un peccato, vista anche l’intesa con Lautaro, ma un modo per segnare l’Inter può trovarlo sempre. Ha sostituti all’altezza anche in attacco. E poi il capitano è in grandissima forma".

Lautaro, in 19 partite, di gol alla Juve ne ha segnati solo 4: qualche consiglio?

"Ma cos’altro si può dire a Lautaro dopo l’atto d’amore che ha fatto? Ha scelto di rinnovare, nonostante potesse andare ovunque. Si comporta da capitano, dà l’esempio e... segna. Poi è ancora giovane, vedrete che segnerà alla Juve più di me".

Lei è anche un po’ bolognese: Thiago Motta è lo stesso dell’anno scorso?

"Identico, ma allena una squadra diversa e in un mondo in cui si vuole tutto e subito. Con lui la Juve ha scelto un percorso per cui serve pazienza, i miglioramenti si vedono a patto di saper aspettare. Nico Gonzalez con lui crescerà in zona gol. Mi sembra di sentire su Thiago le stesse cose che si dicevano su Scaloni. Per molti non era adatto e invece...".

