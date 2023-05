La piattaforma digitale di contenuti sportivi Sportico ha stilato la classifica dei club di calcio con il maggior valore di mercato al mondo, classifica nella quale rientrano le due milanesi prossime avversarie in Champions League. In testa c'è il Manchester United, con un valore di 5,95 miliardi di dollari, seguito dal Real Madrid con un valore di 5,23 miliardi di dollari, e dal Barcellona con 4,95 miliardi di dollari che completa il podio. Nella top 10 sono rappresentati tutti i big 5 campionati europei, eccezion fatta per la Serie A, rappresentata da Juventus, Milan, Inter e Roma, rispettivamente a 11esimo, 14esimo, 15esimo e 20esimo posto. Il valore che separa decima e undicesima in classifica, ovvero Tottenham e Juventus, è di circa 1,5 miliardi, un dato che evidenzia ancora una volta il grande gap tra leghe calcistiche. Fermo a 1,2 miliardi di dollari il Milan, un gradino più in basso l’Inter, con un valore di 1,11 miliardi, mentre la Roma non tocca il miliardo e si ferma a quota 765 milioni di dollari. Assente il Napoli prossimo Campione d’Italia.

La top 20

1. Manchester United – 5,95 miliardi di dollari

2. Real Madrid – 5,23 miliardi di dollari

3. Barcellona – 4,95 miliardi di dollari

4. Liverpool – 4,71 miliardi di dollari

5. Bayern Monaco – 4,46 miliardi di dollari

6. Manchester City – 4,43 miliardi di dollari

7. Arsenal – 3,6 miliardi di dollari

8. Chelsea – 3,47 miliardi di dollari

9. Paris Saint-Germain – 3,41 miliardi di dollari

10. Tottenham – 3,19 miliardi di dollari

11. Juventus – 1,73 miliardi di dollari

12. Borussia Dortmund – 1,61 miliardi di dollari

13. Atletico Madrid – 1,56 miliardi di dollari

14. Milan – 1,2 miliardi di dollari

15. Inter – 1,11 miliardi di dollari

16. Los Angeles FC – 900 milioni di dollari

17. LA Galaxy – 865 milioni di dollari

18. Atlanta United – 855 milioni di dollari

19. Lione – 825 milioni di dollari

20. Roma – 765 milioni di dollari