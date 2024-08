In giorni in cui non si parla d'altro che del suo addio forzato alla Juventus, che lo ha ufficialmente messo alla porta, Federico Chiesa evita dichiarazioni ma pubblica un post su Instagram significativo: due pallini, uno bianco e uno nero, a conferma della sua fedeltà alla Juventus che sottolinea come la scelta di questo addio sia unilaterale e non una sua volontà.