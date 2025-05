Come si apprende dallo speciale 'Bordocam' di DAZN, Simone Inzaghi aveva chiamato la sostituzione di Yann Bisseck venti secondi prima dello sciagurato fallo di braccio del tedesco, che poi ha permesso alla Lazio di riprendere l'Inter sul 2-2. "Stefan, vieni per Bisseck", il messaggio recapitato dal tecnico al difensore olandese, richiamato verso il blocco dei cambi proprio mentre i biancocelesti stavano confezionando l'azione che poi avrebbe portato all'assegnazione del calcio di rigore tramite on field review.

Nei minuti in cui i varisti a Lissone controllano l'azione incriminata, le reazioni sono variegate: il tattico nerazzurro Mario Cecchi sostiene non ci sia fallo, mentre Matteo Darmian dice di aspettare a fare i cambi, che Inzaghi ha già annunciato al quarto uomo Matteo Marcenaro. Lo stesso Inzaghi è tarantolato in panchina e mima che il braccio di Bisseck è attacco, lo stesso identico gesto che poi farà anche Marko Arnautovic. Quando Chiffi viene richiamato al monitor per riguardare i replay, Inzaghi sbotta dicendo "Me ne vado, eh". A quel punto, anche Marco Baroni perde le staffe e va verso la panchina interista, ma di strada ne fa poca perché viene fermato dai suoi collaboratori e subito dopo viene espulso. Stesso provvedimento anche per Inzaghi, che prima di prendere la via degli spogliatoi dice allo staff 'aspetta a fare i cambi'.

Nel frattempo, a Parma, dopo la trasformazione del penalty di Pedro, Antonio Conte chiede tre volte: "Ha pareggiato la Lazio?". Dopo la conferma, il tecnico azzurro predica 'calma e testa' ai suoi.

Tornando a Milano, l'Inter trova il 3-2 attaccando a testa bassa. Ma l'ultimo tocco è di Marko Arnautovic, che è in fuorigioco. L’esultanza di Inzaghi, che sta seguendo la partita fuori dal recinto di gioco assieme al collega Baroni, dura poco perché la bandierina dell'assistente si alza subito. E' la penultima emozione prima del triplice fischio, ci sarà ancora il tempo per palpitare sull'occasione mancata da Acerbi su cui si infrangono gran parte dei sogni scudetto dei nerazzurri.