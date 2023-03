Il turco continua a ripercorrere la sa carriera analizzando le città in cui ha vissuto: "Ho debuttato a Karlsruhe, una piccola città, molto bella in Germania. A Leverkusen ho vissuto un momento importante, il primo grande traguardo raggiunto. Milano è difficile paragonarla con altri luoghi, è speciale" ammette Calha, che poi elegge il gol più importante messo a segno in nerazzurro: "Ci sono diversi gol che per importanza o gesto tecnico sono diventati speciali per me, come quello segnato contro il Barcellona quest'anno. Una rete che non dimenticherò è quella che ho segnato ai tempi dell'Amburgo contro il Dortmund, stavamo vincendo 2-0 all'89', ho provato a calciare da fuori e ne è uscito un gol bellissimo".

