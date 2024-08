Presentandosi alla stampa come nuovo giocatore della Juventus, Juan David Cabal è stato chiamato a rispondere all'inevitabile domanda sull'interessamento dell'Inter nei suoi confronti, prima del blitz di Cristiano Giuntoli risultato decisivo per farlo approdare alla corte di Thiago Motta: "E' stata una decisione legata al mio sogno e a quello della mia famiglia. Non voglio parlare dell'Inter perché so che anche loro sono una grande squadra. Ma il mio sogno era la Juve, voglio lottare per questa maglia", ha spiegato l'ex Verona. Prima di confermare di aver sentito Juan Cuadrado prima del suo approdo a Torino: "Mi ha detto che avevo preso la decisione giusta perché non esistono squadre come la Juve".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!