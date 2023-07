Buona la prima per l'Inter di Inzaghi, oggi in campo ad Appiano Gentile nel classico incontro che da diverse estati apre il pre-campionato nerazzurro: l'amichevole con il Lugano. Al Suning Training Centre finisce 3-0 per i nerazzurri: dopo il doppio vantaggio del primo tempo grazie ai gol di Giovanni Fabbian e Stefano Sensi, nella ripresa arriva anche il tris calato da subentrante Sebastiano Esposito.

INTER-LUGANO 3-0

Marcatori: 15' Fabbian (I), 40' Sensi (I), 85' Esposito (I)

INTER (3-5-2): 35 F. Stankovic (12 Di Gennaro 64'); 31 Bisseck (45 Guercio 68'), 6 De Vrij (50 A. Stankovic 68'), 47 Fontanarosa (44 Stabile 68'); 19 Lazaro (51 Martini 68'), 14 Fabbian (43 Kamaté 68'), 5 Sensi (34 Agoumé 64'), 22 Mkhitaryan (41 Akinsanmiro 64'), 49 Pelamatti (52 Di Maggio 68'); 10 Lautaro (30 Esposito 59'), 11 Correa (40 Salcedo 59'). A disposizione: 42 Curatolo, 46 Stante, 48 Matjaz. Allenatore: Simone Inzaghi.

LUGANO (4-3-3): 13 Berbic (90 Deana 46'); 34 Arigoni (6 Espinoza 46'), 4 Hajrizi (21 Cimignani 46'), 5 Hajdari (44 Pizzagalli 83'), 23 Valenzuela (24 Nkama 59'); 25 Bislimi (29 Belhadj 67'), 16 Grgic (46 Maslarov 83'), 10 Bottani (14 Sabbatini 46'); 11 Steffen (47 Amoura 59'), 19 Vladi (9 Celar 46'), 31 Aliseda (27 Babic 59'). Allenatore: Mattia Croci Torti.

Arbitro: Ghersini.

Assistenti: Bresmes, Lo Cicero.