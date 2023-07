"Da vecchio interista sono ancora più felice che Marcus Thuram abbia scelto il nerazzurro...", ha raccontato Laurent Blanc, ex difensore della Beneamata dal 1999 al 2001, parlando in esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

Il ragazzo è davvero pronto per il salto?

"Adesso sì. Se mi aveste fatto questa domanda due anni fa, quando già l’Inter si era avvicinata a lui, avrei risposto in maniera diversa. In generale, ha fatto bene già anni fa ad andare in Germania dove si è strutturato e ha segnato tanti gol".

In che cosa è migliorato?

"E' cresciuto nella tecnica e nel mestiere dell’attaccante. Anche dal punto di vista del posizionamento in area: adesso sa come smarcarsi, dove farsi trovare per far gol. E' diventato un vero centravanti".

Lo vede meglio con Lautaro o con Lukaku, se l’Inter dovesse tenere il belga?

"Per me completa entrambi. Saprebbe prendersi il centro dell’attacco giocando con Lautaro che gli girerebbe intorno. Ma farebbe pure quello stesso lavoro di movimento se ci fosse Lukaku al centro. Di certo, l’Inter ha un attacco formidabile, con punte diverse da assemblare".

Ma è vero che deve imparare ancora a “vedere” la porta?

"La vede molto più di quanto si pensi, il fatto che segni poco è un falso mito. In Germania ha proprio imparato, sa metterla dentro. Sono convinto che, inserendosi in una squadra di questo livello, ne farà altri. Quindi, non preoccupatevi...".

Vede qualcosa del suo amico Lilian nel figlio Marcus?

"Spesso con Lilian scherzo su questo aspetto: mi dice che i suoi figli con la palla fanno a occhi chiusi quello che a lui riusciva a malapena. Diciamo che sono dei migliori giocatori di calcio in senso assoluto, ma la mentalità incredibile e la determinazione del padre devono ancora trovarle. Ma per fortuna nessuno dei due ragazzi ha scelto di fare il difensore: fare meglio di Lilian sarebbe stato difficile per tutti".

Ma come mai per lei Marcus non è andato al Psg?

"Ha fatto la sua scelta, sicuramente peserà la voglia di essere protagonista e suo padre lo avrà consigliato visto che conosce così bene la A: è un campionato competitivo e il fatto che arrivi da un altro torneo estero lo aiuterà. So pure che poteva andare al Milan, e invece... (ride, ndr)".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!