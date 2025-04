"È una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca perché secondo me è stata una gara equilibrata, decisa da un episodio". Nicolò Barella ribadisce il concetto anche a SportMediaset dopo la sconfitta dell'ultimo minuto incassata al Dall'Ara contro il Bologna: "Dispiace, potevamo fare meglio, però allo stesso tempo il nostro campionato non è finito: siamo ancora primi, ci stiamo giocando tutto. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a giocarci tutto in questa stagione, quindi dobbiamo godercelo sapendo che dobbiamo fare meglio", l'imperativo del centrocampista dell'Inter.

Come state fisicamente?

"Sicuramente la stanchezza è tanta perché ci sono tante competizioni e tante partite. Però abbiamo lavorato tanto per giocarci tutto e in questo momento dobbiamo dare il massimo e tirare fuori anche quello che non abbiamo".

Cosa vi siete detti nello spogliatoio? Inzaghi ha detto che è meglio restare tranquilli.

"Sempre, perché a caldo magari escono delle discussioni che non dovrebbero uscire. Dobbiamo ragionare a mente fredda e domani (oggi, ndr) lo faremo con il mister, che è il nostro leader e ci aiuterà capire dove abbiamo sbagliato. E poi dovremo pensare subito ad una partita come quella contro il Milan che toglierà energie fisiche e mentali e che, se andrà bene, ci porterà a giocarci un altro trofeo".

