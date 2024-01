Arrivato ai microfoni di DAZN, Kristjan Asllani commenta in primo luogo le parole di Simone Inzaghi che si è detto contento del fatto che abbia deciso di rimanere all’Inter anche accettando di stare alle spalle di Hakan Calhanoglu: “Nessuno ha mai chiesto più spazio, ho davanti un giocatore come Calhanoglu che mi aiuta tutti i giorni. Mi ha parlato tutta la settimana, sono rimasto qui con convinzione e con voglia di imparare ogni giorno”.

Sull’assist per Lautaro.

“Era provata, poi Parisi stava marcando Lautaro e pensavo potesse andare in difficoltà. Ho provato la palla bassa ed è andata bene”.

Cosa ti chiede Inzaghi?

“Mi lascia sempre tranquillo, potevate pensare che avessi pressione ma non è così. Mi ha lasciato tutta la settimana con la testa tranquilla e mi ha permesso di mostrare le mie qualità in una partita difficile”.

Oggi hai lavorato benissimo anche senza palla, hai fatto un’ottima partita.

“Grazie molte. La Fiorentina giocava col trequartista che poteva mettersi tra me e De Vrij e poteva metterci in difficoltà. Ma ci siamo parlati tanto, ci siamo aiutati e alla fine abbiamo portato a casa questo risultato”.

Hai deciso di rimanere all’Inter, con dei supercampioni, per crescere. Sei convinto sia la scelta giusta?

“Certo, sono due anni che sono qui e sono convintissimo. Ho dei campioni come Hakan intorno, che mi aiuta tutti i giorni. Io posso solo imparare da lui, lavorando ogni giorno per ritagliarmi il mio spazio”.

p>ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!