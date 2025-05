Una serata come quella di oggi è difficile da digerire, è complicato persino provare a spiegarla. Un tentativo lo fa Nicolò Barella, che si presenta ai giornalisti per analizzare il 5-0 contro il PSG: "C'è poco da commentare, sono stati più bravi e l'hanno voluta di più. Dispiace perché l'ultima immagine che rimarrà di questo percorso è questa sconfitta. Ma sono orgogliosissimo di questa squadra che negli ultimi anni ha spinto il motore, è una serata brutta da cui dobbiamo rialzarci".

E' sembrato che per la prima volta aveste paura di perdere. Che siate stati voi a sconfiggervi prima del PSG. Cos'è successo?

"La paura è per altre cose, non per una partita. Ma sono stati più bravi, abbiamo provato ad alzare il baricentro per riprendere la partita ma contro queste squadre che hanno velocità e qualità se ti esponi al contropiede rischi di prendere 5 gol".

Nell'ultimo mese e mezzo è sfumato ogni obiettivo, cos'è successo? E' stato un fatto di stanchezza?

"Sicuramente le tante partite hanno inciso ma in una finale non è una questione di stanchezza. Quando entri in uno stadio del genere la stanchezza passa in secondo piano. Il calcio e la vita sono così, ci sono momenti in cui vinci e sembri un campione e altri in cui le cose non vanno bene. Questo finale di stagione è stato così ma abbiamo lottato su tutti i fronti e sono orgoglioso".

Cosa c'è stato di psicologico?

"Dal campo la percezione è che loro fossero più forti a prescindere da tutto. Non so se è una questione fisica o psicologica, ma abbiamo sofferto in tutte le fasi ed è il succo del discorso. Purtroppo è andata così, è un grandissimo dispiacere. Ma come abbiamo fatto sempre dopo aver perso finali e campionati ci rialzeremo e faremo l'impossibile".

Ma come ci si rialza dopo questa umiliazione?

"Non bisogna nascondersi, è stata una partita a senso unico. Dovremo lavorare, l'unico modo per riprendersi e ripresentarsi in finale in una competizione del genere è questo. Sembrava impensabile per l'Inter giocarne un'altra. Poi ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo tornato al meglio delle nostre possibilità".

Ai tifosi cosa dici?

"Li ringrazio per averci sostenuto, siamo dispiaciuti quanto loro e gli chiediamo di non abbandonarci in questo momento".