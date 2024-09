Subito dopo l'eliminazione dall'Europeo per mano della Turchia, l'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic aveva parlato di possibile addio alla Nazionale austriaca, un pensiero che il numero 8 di Inzaghi spiega in conferenza stampa alla vigilia del match d'esordio in Nations League contro la Slovenia: "È stato un pensiero breve, ma sono ancora qui, questo è ciò che conta".

Sull'eliminazione contro la Turchia:

"Quello è stato uno dei giorni più difficili che abbia mai vissuto nella mia carriera. Posso sembrare un duro ma dentro sono molto tenero, provo sempre tante emozioni".

Sulla Slovenia:

"Il fatto che la gente ci veda come favoriti è qualcosa di bello, ma dobbiamo dimostrarlo anche sul campo. Tutti e tre gli avversari non sono da sottovalutare. Gli sloveni sono cresciuti bene e sono un’ottima squadra, come abbiamo visto agli Europei".

Sulla forza dell'Austria:

"La filosofia di gioco che abbiamo sviluppato è eccezionale. Abbiamo i giocatori per attuare questa filosofia. Sono fermamente convinto che la nostra squadra migliorerà sempre di più".

