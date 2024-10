Dopo Marotta (LEGGI QUI), durante il CdA di oggi ha preso la parola anche l'amministratore delegato nerazzurro, Alessandro Antonello: "L’ esercizio 2023/24 ha visto la Società raggiungere il record storico di ricavi, arrivati a oltre 470 milioni di Euro, spinti dagli eccellenti risultati sul campo, e una riduzione della perdita di circa 50 milioni di Euro" come si legge nel comunicato di Inter.it.

"La celebrazione della Seconda Stella ha permesso di portare i colori dell’Inter in luoghi iconici di Milano e grazie ai canali digitali del Club, queste immagini memorabili hanno raggiunto milioni di tifosi in tutto il mondo. Il futuro de l'Inter è tracciato e deve proseguire attraverso l’innovazione, la digitalizzazione e l’internazionalizzazione, garantendo stabilità finanziaria a sostegno della crescita. In quest’ottica, fra i progetti più ambiziosi dei prossimi anni, uno degli asset principali resta lo stadio di proprietà , su cui stiamo proseguendo con determinazione".

