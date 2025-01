Nelle ultime ore il nome di Kyle Walker è stato accostato anche all'Inter, che secondo le informazioni del Sun sarebbe in contatto con gli agenti per provare a chiudere l'affare in prestito con il Manchester City (RILEGGI QUI). Incalzato sulla questione in conferenza stampa, Pep Guardiola preferisce andare in dribbling sull'argomento: "Ho detto quello che ho detto. Non aggiungerò altro, non ho novità. Nella mia mente c'è il Brentford".

Il riferimento del tecnico dei Citizens è alle parole da lui pronunciate recentemente, ovvero: "Kyle è venuto a parlarmi e mi ha chiesto di prendere in considerazione l'ipotesi di andare a giocare all'estero e di chiudere lì la sua carriera".

