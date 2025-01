L'Inter è in testa a tutti nella corsa a Kyle Walker. L'indiscrezione, a sorpresa, è lanciata dal Sun: gli agenti del difensore del Manchester City sarebbero entrati in contatto diretto con il club nerazzurro e si sta cercando di trovare un accordo per chiudere l'operazione in prestito vista la volontà del giocatore di lasciare i Citizens già in questa sessione di mercato.

Il tabloid riporta anche un virgolettato della fonte che ha così parlato della trattativa: "La situazione si sta evolvendo rapidamente, ma l'accordo è sul tavolo e ci stiamo lavorando. Un prestito all'Inter darà a Kyle l'opportunità di ripartire da zero. Le sue difficoltà fuori dal campo sono ben documentate e ha bisogno di spazio per ripartire. Non può semplicemente ottenere questo risultato in Premier League. Il club e il suo agente sono in contatto con l'Inter e ci si aspetta che l'affare possa concludersi rapidamente". L'obiettivo di Walker è di ritrovare spazio e continuità per conquistarsi un posto tra i convocati dell'Inghilterra al prossimo Mondiale.

