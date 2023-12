Lautaro rinnova? Alessandro Altobelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla così del numero 10 nerazzurro.

Lei è da sempre un suo fan.

"Mi piace tantissimo. Fa gol, lotta, si sacrifica, lavora per la squadra. Non fa mai nulla di banale e non sbaglia mai una decisione. Come quella di rinnovare: una bella dimostrazione di attaccamento alla maglia, un bell’esempio per chi invece pensa soltanto ai soldi. Il suo messaggio è forte: l’Inter viene prima di tutto".

In un’epoca dove non esistono più bandiere, Lautaro potrebbe diventare una bella eccezione.

"Ne sono convinto. E poi ora con la fascia da capitano al braccio è ancora più responsabilizzato. Ma se lo merita: lui è davvero un esempio per i compagni, è sempre disponibile con tutti, non tira mai indietro la gamba. E ha pianto dopo aver perso lo scudetto qualche anno fa".

Secondo lei chiuderà la carriera all’Inter?

"Sarebbe bello. E con un altro trofeo internazionale, può vincere il Pallone d’oro".