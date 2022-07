Intervenuto in conferenza stampa per presentare la serie tv a lui dedicata che andrà in onda su Paramount+, Adriano, ex attaccante dell'Inter, ha riportato la mente al momento della sua vita in cui decise di lasciare Milano per tornare in Brasile senza parlare con nessuno dopo la notizia della morte del padre: "Non ero nel giusto stato d'animo, ho rinunciato a molti soldi - racconta l'Imperatore -. È stata la decisione migliore che potessi prendere in quel momento. La gente non l'ha accettato e io sono stato frainteso. Non importava cosa stessi provando, il ritorno nella favela mi ha ricollegato a tutto".