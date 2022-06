"Lo dico subito: non può esistere nessun dubbio su Paulo Dybala. Se l’Inter ha la possibilità di prenderlo, deve prenderlo". Così Lele Adani nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. "Dybala è uno di quei pochi calciatori che sanno fare tante cose. Ha il dono di essere associativo, cioè giocare con i compagni che ha intorno coinvolgendoli, ma allo stesso tempo ha la naturalezza della giocata individuale di classe. Sa far gol, servire assist, è una minaccia costante sui calci piazzati... Insomma, non un attaccante totale, ma un giocatore totale. Può far tutto", sottolinea l'ex difensore.

Cosa può dare in più Dybala all’Inter rispetto agli attaccanti già in rosa?

"Simone Inzaghi, nella stagione appena conclusa, aveva a disposizione un attacco ben assortito, con quattro giocatori di livello assoluto, ma nessuno di loro era mancino. In più c’era Perisic, che era destro, ma usava bene anche il piede debole, ed era praticamente una punta in più, pur giocando sulla fascia. Il croato è andato via e in termini di imprevedibilità è una perdita importante. Dybala mancino invece lo è, e non uno di quelli che si vede tutti i giorni... Basta chiedere ai tifosi della Juventus".