Dopo il limpido 2-0 al Viktoria Plzen, Francesco Acerbi commenta così la partita ai microfoni di SkySport. Le sue considerazioni nel post-gara.

Prima gara, ma sembrava giocassi da tempo con questa squadra...

"Non sono timido, poi i ragazzi mi hanno accolto benissimo. E non sono venuto per fare la comparsa, devo essere io e gioco come se fossi qui da tempo. La preoccupazione era la resistenza dopo tre mesi senza giocare, ma è andata bene".