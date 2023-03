A due giorni dall'importantissima qualificazione ai quarti di Champions League la giornata dell'Inter è iniziata con la brutta notizia su Alessandro Bastoni, che tornerà disponibile solo dopo la sosta. Ma anche con un aumento della forza d'urto mediatica ai danni della squadra nerazzurra, con Simone Inzaghi sempre al centro. Al di là dei soliti discorsi sul futuro dell'allenatore, che accompagneranno fino a maggio, quello che spicca su due dei principali quotidiani sportivi italiani è il presunto clima che aleggia ad Appiano Gentile, con una spaccatura tra il tecnico piacentino e la dirigenza, in particolare Beppe Marotta. Reo di non averlo protetto nei momenti di difficoltà e di averlo lasciato solo dopo le recenti sconfitte. Un quadro di forti tensioni e rapporti freddi tra le parti, che prende spunto dalle dichiarazioni di Inzaghi al termine della gara di Oporto.

La realtà però è diversa, vero è che l'AD Sport nerazzurro ha pubblicamente invitato tutti, allenatore compreso, a fare meglio ma non si è assolutamente trattato di un attacco diretto al suddetto, bensì la naturale richiesta da parte del club di fare meglio per raggiungere l'obiettivo minimo dei primi 4 posti in campionato. E non corrisponde a verità il fatto che il manager non ci abbia messo la faccia, perché si è sempre presentato ai microfoni delle TV prima e/o dopo partite non certo brillanti. In altre parole, è normale che la proprietà non sia soddisfatta dell'andamento dell'Inter in campionato ma da qui a parlare di un rapporto gelido tra le parti ce ne passa.

E considerando la forzatura mediatica di certi scenari, sembra quasi che l'obiettivo sia destabilizzare l'ambiente nerazzurro anche dopo lo storico approdo tra le migliori otto squadre d'Europa, a pochi giorni dal match contro la Juventus in campionato (con doppio confronto in Coppa Italia all'orizzonte) e in vista della corsa al piazzamento Champions che vede in corsa anche il Milan e le due romane. Un atteggiamento mediatico a cui nell'ambiente nerazzurro sono abituati, soprattutto nei momenti chiave della stagione.