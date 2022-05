'Calci e Parole' è una rubrica meravigliosa perché ti consente di svincolarti dalle dinamiche in cui sguazzano pennivendoli famosi e meno famosi e poi perché, oltre che di calci, ti consente pure di spingerti oltre, sino per esempio alle allegriane pedate che non ha visto nessuno, ma che vanno comunque bene per rimpinguare il pentolone di stupidaggini invereconde, utili a sporcare vittorie limpide e ad aggravare, al contempo, le situazioni di fegati spappolati di rabbia e astio sportivi.

È stato bello ieri assistere all’ennesima sfida con gli odiati rivali ed è stato ancora meglio festeggiare all’esito, offrendo una meravigliosa coda a quell’immagine di Sanchez che esponeva la maglietta al 120° minuto dopo averli infilzati in porta e nel cuore, regalandoci la Supercoppa Italiana.

Pur nella sofferenza del momento, è stato bello paradossalmente anche essere passati sotto e poi averli superati di nuovo, così da sfinirli definitivamente dopo la schiuma prodotta in seguito alla sfida di campionato, pure quella infangata da tifosi - ed è ammissibile - e testate pseudogiornalistiche di parte -ed è inammissibile-.

Il trionfo di ieri, che si sublima nell’immagine dell’esultanza di un Perisic illegale almeno quanto amorevolmente antipatico, sembra addirittura alleggerire le tensioni per le partite di domenica prossima che, a questo punto, vadano come devono. Perché - vedete - io non ho la minima intenzione di cadere nel tranello dell’offuscamento della Coppa Italia in finale contro la Juventus, per assistere agli eventuali caroselli di Calabria e Bennacer.