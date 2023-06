Cosa recita il tabellino 2023 dei derby milanesi sul campo? Ah, già: se non erro, 4 vittorie su 4: quella in Supercoppa italiana, quell'altra nella stracittadina di ritorno in campionato e i 2 successi negli incroci delle semifinali di Champions League. Ebbene, con l'occasione e nonostante la fantasmagorica cessione del rossonero Tonali al Newcastle che prometterebbe acquisti rossoneri mirabolanti, mi permetto invece di sfidare la sorte. Azzardando - con congruo anticipo - un identico poker di successi nerazzurri anche sul mercato per via degli interessi, più o meno comuni coi rossoneri, su almeno 4 giocatori: Thuram, Frattesi, Lukaku e SMS.

Per il francese, ritengo fosse dai tempi del derby di mercato per Geoffrey Kondogbia (estate 2015) che tifosi ed appassionati nerazzurri non fruivano di un orgasmo pallonaro tanto intenso come ora, dopo aver avuto notizia della beffa sui dirimpettai per la corsa alla punta transalpina. Quella volta Piero Ausilio, con annesso Fassone - contro ogni pronostico e forse con la sola imposizione delle mani... - riuscì a mettere al tappeto cotanto Adriano Galliani... E tutti gli interisti a brindare e a far festa. Stavolta, ad essere risultato vincente, è stato forse l'intero trio degli uomini mercato nerazzurri (Marotta, Ausilio e Baccin), ma mi piace pensare che Piero A. abbia avuto un ruolo decisivo come in ogni trattativa. Ed allora come si fa a "gratificarlo" se non parafrasando Conte? "Sei sempre tu, Ausilio, sempre tu!" In ogni caso, in attesa che dalla colonia francese del Milan - che era stata raccontata dai soliti noti come calamita decisiva per le (presunte) preferenze rossonere di Marcus - arrivi eventualmente qualche segnale di esistenza in vita, i precitati appassionati e tifosi sanno già - almeno i più documentati - che oggi (sabato) potrebbe essere un secondo giorno di sommo gaudio. Non foss'altro perché beneficiati da un surplus di libidine allorquando decidessero di sintonizzarsi sul TG di Sportmediaset delle ore 13:00 per godere di uno spettacolo imperdibile: la faccia rubiconda e vieppiù imbarazzata di tal CR (per buon cuore gli risparmio di citare per esteso le generalità, giusto per non fargli troppa pubblicità negativa...). Il quale, nell'edizione di ieri (venerdì) dello stesso TG, si era permesso di "cestinare" le indiscrezioni - peraltro già emerse nella precedente nottata - circa un ritorno di fiamma dei nerazzurri per Thuram: "Non c'è il ritorno dell'Inter di cui si era vociferato, abbiamo fatto delle VERIFICHE; lo escludiamo!" erano state le sue parole categoriche, dedicando a questa precisazione del suo intervento in studio poco più di un nanosecondo. Non mi stupirei, però, se il responsabile di quella redazione sportiva - Andrea Pucci (che è "solo" un omonimo del comico interista) risparmiasse a CR la figuraccia, preferendogli magari in video il più equilibrato collega Miceli...

Dunque Marcus THURAM - primogenito di cotanto Lilian - dopo aver schifato il PSG, depennato il Lipsia ed illuso quelli dell'altra sponda del Naviglio - umettati dal solito coro mediatico operativo h24 - si sarebbe preso gioco anche della storia. Nel senso che sta dimostrando, con la sua scelta nerazzurra, che forse ci si può anche fidare dei "francesi" nati in Italia (per via dei suoi noti natali parmensi). Markus - se non fosse stato per il grave infortunio occorsogli nell'estate del 2021 - vestirebbe già da 2 stagioni i colori nerazzurri e sarebbe arrivato, peraltro come ora, a parametro zero. Se così fosse stato, financo gli interisti di Lampedusa avrebbero sbottato, già all'epoca: "Correa, te saludi"... Circa poi l'auspicata (da parte nerazzurra) scelta di "rottura" di Thuram, se ne argomentava prima in termini di fiducia riponibile o meno sui transalpini con natali peninsulari o, tuttalpiù, isolani. E mica per caso. La memoria correva infatti a quell'esempio avverso che funge, forse, da storica pietra miliare come si rivelò la vicenda di quel tale Napoleone Bonaparte. Il cui certificato di nascita era redatto in italiano, visto che all'epoca la "sua" Ajaccio - come tutta la Corsica - doveva ancora essere venduta dai Genovesi ai francesi (1768). Non me lo sto inventando ora: lo certifica il prestigioso storico Alessandro Barbero.

Vabbé, poi ci sarebbe da raccontare delle scorrerie (e ruberie...) dell'epoca perpetrate da quel piccoletto sull'italica penisola e delle quali se ne porterebbero ancora oggi le cicatrici, ma si rischierebbe di divagare troppo su un discorso che poco tange col calcio. Almeno che il presidente del PSG non s'inventi di sottoscrivere un gentlemen agreement coi nerazzurri per "sanare", col prestito gratuito di Hakimi, lo sgarbo di Skriniar... Davide FRATTESI, per mezzo di un'intervista, ha respinto subito con perdite i voli pindarici dei soliti tattici un tanto al kg che si erano già dimenticati che Pioli ha quasi sempre adottato il 4-2-3-1 e che il giocatore romano - in un centrocampo a 2, essendo lui una mezzala - durerebbe quanto un gatto in tangenziale... Beata memoria: altri, più lucidi, la chiamerebbero solo compiacenza...

Che Romelu LUKAKU, alla fine - salvo cataclismi ad oggi non preventivabili - resti in nerazzurro, si potrebbe scommettere ed anche da subito: altro quindi che Al Hilal di là o Al Milan di qua! Dopo l'italo-americano Cardinale, i dirimpettai si meriterebbero, al massimo, il subentro societario del connazionale Al Pacino: ma quello dissoluto di Scarface... E si puo star certi che il giocatore belga sarà stoico nel non credere al mito dell'araba fenice, preferendo piuttosto esporsi al rischio che gli possa venire, casomai, un occhio di pernice (che farebbe anche rima...). Con tutti quei km che si riproporrà di coprire sul prato di San Siro, ma anche altrove, gli eventuali calli ai piedi sarebbero, in effetti, l'ultimo dei problemi...

Su Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ, conteso con rossoneri ed affini, me la cavo giusto con una facile battuta. E se da Roma dovesse mai arrivare nella Milano nerazzurra un SMS in carne ed ossa anziché solo per via telematica, beh, sarebbe la classica ciliegina di una torta sulla quale dover subito far scrivere: "E ADESSO, ARRENDETEVI: SIETE CIRCONDATI!"

