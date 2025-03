Quando si dice: il potere evocativo di chiamarsi Kleindienst. Almeno che non si vogliano retrodatare i pensieri addirittura al 'nomen omen' dei padri latini: "Il destino è nel nome". Cosa allora ci si sarebbe potuti aspettare da Italia-Germania con uno degli avversari - peraltro subentrato - che, di cognome, fa proprio Kleindienst, letteralmente "piccolo servizio" in tedesco? Dunque non occorre essere un cinefilo per farsi venire in mente una delle tante scene mitiche di una pellicola che ha fatto davvero epoca: "Totò, Peppino e la malafemmina". Esattamente quella in cui i fratelli Caponi erano intenti a pattuire col supposto cameriere "una cenetta a prezzo di costo" in una "trattoria di lusso" milanese. Partendo giusto dai consigli del maître che "se li porta bene i centimetri!" (Peppino dixit): "Si affidino a me. Combinerò loro un servizio del quale non si scorderanno mai più". Totò: "E questo, il servizio, ce lo combina. Hai visto che faccia da indisponente, da carogna". Peppino: "Ci ha minacciato chiaramente, ci ha minacciato!"

Ora, trasferendosi dalla trama del film allo sviluppo meneghino di Italia-Germania, non è dato sapere se Spalletti e gli azzurri fossero almeno consapevoli del 'rischio' connesso all'identità dell'attaccante tedesco, autore della rete del temporaneo pareggio della Mannschaft. Tanto più si deve escludere a priori, ovviamente, che si fosse 'combinato' alcunché di tafazzista prima della partita... Infatti, solo chi mastica un po' la lingua di Goethe non avrebbe dovuto ignorare almeno l'incongruenza tra il 'PICCOLO servizio' e la statura del colosso tedesco di 1 metro e 94: un altro che "se li porta bene i centimetri" (cit.). Per davvero!

P.S.: venendo brevemente a cose più nerazzurre, ci si chiede se e quando il Ct Spalletti la smetterà di fare l'allenatore anche in nazionale - continuando a snaturare il ruolo di alcuni giocatori chiave, tipo Bastoni - anziché limitarsi a fare il selezionatore che asseconda le naturali attitudini delle sue 'maestranze'. Non gli bastava la figuraccia rimediata agli ultimi europei anche per via dei suoi deleteri, perché ripetuti, cambi di modulo? Ora sembra esserci almeno uno schema di riferimento: il 3-5-2. Ma quell'altro vizio persisterebbe...

Orlando Pan