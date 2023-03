'Aprile dolce dormire' recita un vecchio proverbio: lo conoscono persino nella Bassa Bresciana, giusto dalle parti di Manerbio. In ottica nerazzurra tutto starà nel non farne, ad Inzaghi, specifica menzione: ché nell'emiliana Piacenza potrebbero anche averne una troppo aderente percezione. Invece Simone, checché se ne possa scherzare, sa benissimo che in questo esercizio può giocarsi l'osso del collo se non, peggio, un indicibile orifizio: ecco perché su di lui va sospeso ogni frettoloso ed ingeneroso giudizio. In ogni caso, a scongiurare qualsiasi suo deleterio russare, ecco uno strano caso pronto tout court a deflagrare. Alzi la mano l'appassionato o il tifoso nerazzurro che sulla vicenda Skriniar non sarebbe indotto a bestemmiare... Ma per rappresentare al meglio tutto il pericoloso incastro urge giusto riavvolgere un po' il nastro.

È davvero uno strano posto il cosiddetto Belpaese: sempre con nuove forme di governo alle prese. Tanto che per chi, durante la pandemia, si era permesso di argomentare di dittatura sanitaria, c'erano state inizialmente poche condivisioni e tante offese. Poteva allora mancare la declinazione interista che, per tanti aspetti pallonari, capita di fungere da apripista? Certo che no! Succede dunque che dalla controversa dittatura sanitaria, all'Inter si rischi ora di passare all'anarchia nello stesso campo medico: alla luce della "prassi" di qualche giocatore risultata quanto meno arbitraria. E così dopo Brozovic - che da uno che lavora per il Milan si è fatto curare - si è profilato "l'omonimo" Skriniar che, da chi indicato dal PSG, si è fatto visitare. Il difensore slovacco sembra quasi voler ricorrere al più stralunato "buffalmacco", proprio per mettere la società nerazzurra sotto uno squallido scacco. Solo che il malanno di cui soffre, 'sta lomboglutalgia, non è mica rognoso come una malattia venerea. Sennò si chiamerebbe blenorragia, volgarmente e meglio nota come scolo, su cui si spende volentieri un pudico sorvolo. E dunque, patologia per patologia, non deve poi stupire se una parte dell'opinione pubblica nerazzurra può finire "vittima" dell'amiccante dietrologia...

L'amaro precedente del "malato immaginario" interista Fabio Cannavaro starebbe lì a ricordare una storia di cui il passato nerazzurro non è certo stato avaro. Fortuna che all'Inter sussistono anche altri soggetti diversamente "ispirati": bravi ad annusare l'aria fino ai più alti strati. E soprattutto lo farebbero prima che altrove, ma senza atteggiarsi a poeti da "T'amo pio bove". Infatti non c'è alcun novello Carducci che declami ad Appiano: semmai, col mercato di fatto sempre aperto, nessuno se ne sta lì con le mani in mano.