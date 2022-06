Testa alta, verticalizzazione e pensiero rapido. La connessione cognitiva di Kristjan Asllani è la traccia del puro metodista. Il coordinatore delle linee interpretative, legato da un filo quasi invisibile con i suoi compagni, di cui sa cogliere la sensibilità per smarcarli anche nelle contingenze più ardue e complicate.

Il ruolo del regista negli ultimi anni ha incassato tante modifiche a livello di dinamismo ed elettricità. Il requisito ontologico, però, resta lo stesso: possedere il QI del genio maligno delle traiettorie. Chi scrive ha una matrice kantiana, non solo per l'enorme gratitudine verso il filosofo di Königsberg per il capovolgimento del rapporto tra soggetto e oggetto, ma anche e soprattutto per la definizione di sublime: un oggetto della natura, la cui rappresentazione determina il sentimento di l'irraggiungibilità dei limiti della natura nel soggetto contemplante. Asllani, centrocampista albanese classe 2002, è il primo ad arrivare anche quando gioca a calcio-tennis. Parola di Aureliano Andreazzoli, che quest’anno ha avuto il piacere d’allenarlo ogni giorno.

Sterza, provoca le uscite dell’avversario, genera la pausa necessaria al rallentamento prima dell’accelerazione (quell’istante che il metodista deve saper sfruttare al meglio), crea spazio e tempo per i compagni. Il QR Code delle transizioni risiede in quattro fasi che intensificano le emozioni di chi osserva l’armonia tra immaginazione e intelletto. E che noi prendiamo in prestito dall'eterno filosofo stagirita Aristotele, inventore della retorica.