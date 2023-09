Momento canoro per Javier Zanetti, grande ospite dell'evento 'Autogol and Friends' a San Genesio e Uniti. Il vice presidente dell'Inter si esibisce in onore di Diego Armando Maradona e si commuove. Zanetti scenderà poi in campo allenato da Andrea Stramaccioni, dieci anni dopo l'ultima volta interrotta bruscamente dalla rottura al tendine d'Achille rimediata nel match contro il Palermo.

IL VIDEO DELL'ESIBIZIONE DI ZANETTI