Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti è arrivato poco fa in centro a Milano per partecipare al tradizionale pranzo Uefa con i dirigenti del Porto, in vista della partita di questa sera. Grande affetto da parte di tutti i tifosi presenti in zona, che hanno voluto scattare un selfie con l'ex bandiera nerazzurra, e solita grande disponibilità con tutti da parte di Zanetti, che poi si è recato da Cracco per il pranzo. A seguire il video (clicca qui se segui da app).