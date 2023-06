Appuntamento speciale sul canale Youtube di FcInterNews con l'intervista a Filippo Tramontana. Sono ore caldissime per il calciomercato dell'Inter: la trattativa con l'Al-Nassr per Brozovic procede, anche se c'è da registrare l'inserimento last minute del Barcellona. La cessione del croato sbloccherebbe l'acquisto di Frattesi, mentre il Manchester United non molla Onana con l'Inter che ha virtualmente bloccato Vicari. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).