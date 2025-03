C'è grande ottimismo tra i tifosi interisti in vista della partita di stasera contro il Feyenoord. Certamente il 2-0 dell'andata è un vantaggio importante, ma in linea di massima c'è fiducia anche nel percorso europeo della squadra. Questo quanto emerso dopo una chiacchierata in Piazza Duomo con due sostenitori provenienti da San Severo, Foggia, solo per assistere al match contro gli olandesi.

Il Triplete rimane un obiettivo molto difficile, ma non ci si deve porre limiti. E Simone Inzaghi, forgiatore di un'Inter che gioca bene da anni, deve restare in nerazzurro ancora a lungo.

