Che ci sia grande attesa in tutta Milano e non solo per il derby di ritorno delle semifinali di Champions League non è un mistero. Si percepisce proprio nell'aria, soprattutto andando nelle zone del centro dove si raccolgono i gruppi di tifosi provenienti da tutta Italia. E può capitare di assistere a una esibizione canora in Piazza Duomo, un gustoso antipasto di ciò che accadrà stasera. A seguire le immagini.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SE SEGUI DA APP