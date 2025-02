Terzo pareggio consecutivo per il Napoli, che all’Olimpico si fa raggiungere nel finale dalla Lazio. Finisce 2-2, un risultato che potrebbe costare la vetta agli azzurri, in attesa del Derby d’Italia tra Inter e Juventus. L’avvio è favorevole alla Lazio, che dopo sei minuti trova il vantaggio con Isaksen: errore di Rrahmani in uscita, l’attaccante danese calcia dai trenta metri e, complice una deviazione, batte Meret. Il Napoli fatica a reagire, ma al 13' sfrutta un errore di Provedel: McTominay intercetta il rilancio e serve Raspadori, che dopo uno scambio con Lukaku insacca per l’1-1.

Il secondo tempo è equilibrato, con la Lazio vicina al gol con Isaksen, che sfiora l’incrocio. Al 62’, Conte cambia modulo inserendo Politano, e la mossa si rivela decisiva: proprio l’esterno azzurro confeziona l’azione che porta all’autogol di Marusic, che regala il 2-1 al Napoli.

Sembra fatta, ma all’87’ arriva la doccia fredda: Zaccagni trova Dia, che con un tiro a giro gela gli azzurri e firma il definitivo 2-2. Nel recupero, la Lazio sfiora il colpo grosso, ma Meret salva su Noslin.