Ancora un incontro speciale per Dejan Stankovic che dopo Bologna-Sampdoria della scorsa settimana, match finito per 1-1 tra lui e l'ex compagno Thiago Motta (tecnico del Bologna), ritrova un altro grande ex come avversario. Ex speciale quello in questione, Special di nome e di fatto: trattasi di José Mourinho, allenatore della Roma, squadra contro la quale è in campo in questo momento la Samp del Drago. Prima del fischio d'inizio, lungo ed emozionante abbraccio tra i due ex interisti, ritrovatisi al Marassi.