Parte ufficialmente la missione nerazzurra a Istanbul. In giornata è previsto l'arrivo in Turchia di Zanetti, mentre il pullman dell'Inter è già presente in città. Collegamento a Malpensa con il nostro Mattia Todisco in partenza in queste ore per Istanbul. Cosa si porta l'Inter nella valigia in vista della finalissima di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City? Ne parliamo nell'appuntamento delle 12. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).