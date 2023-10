In quello che forse era lo scontro più attesa della settima giornata di Serie A insieme a Milan-Lazio, Atalanta e Juventus pareggiano una partita combattuta fino all'ultimo. I padroni di casa non riescono a sfruttare l'ottimo avvio di match, nel quale la squadra di Allegri è andata in difficoltà più volte, per poi vedere alla lunga i bianconeri affacciarsi verso la metà campo nerazzurra.

Le due occasioni migliori della partita si sono viste nel secondo tempo: prima il calcio di punizione di Muriel, neutralizzato da un miracolo di Szczesny e dalla traversa, e poi il clamoroso tap-in mancato di Koopmeiners all'88esimo minuto. Di seguito gli highlights della gara.