Punto di ritrovo per tutti i tifosi dell'Inter giunti in zona stadio con navette o metro, la fan zone nerazzurra. Un'area appositamente predisposta per raccogliere e intrattenere i tifosi in attesa del fichio d'inizio: store ufficiale con tanti gadgert e merchandising ufficiale Inter e Uefa; aree ristoro e un palco dove si sono alternati artisti musicali, tifosi Vip e tanti ospiti. A seguire alcuni momenti della festa alla fan zone Inter a Istanbul girati dal nostro inviato a Istanbul (clicca qui per vedere il video da app).