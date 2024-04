Tra gli ospiti dell'evento 'Il Foglio torna a San Siro', che sta andando in scena nella sala executive della Scala del Calcio, Giovanni Malagò, presidente del CONI, parla così delle divergenze tra Lega Serie A e FIGC: "So quanto l'argomento appassioni la gente. Io penso che il mondo dello sport, con le sue dovute eccezioni, sia molto compatto nel nostro Paese. Per merito mio e del Coni? Ditelo voi. Per il buon senso? Io ho chiesto già in passato di evitare contrapposizioni, è tutto a danno del calcio. Purtroppo è un discorso che devo rifare".

A margine dell'intervento dal palco, il numero uno dello sport italiano si è soffermato sullo Scudetto vinto dall'Inter: "Quando vinci la seconda stella è da incorniciare. Io ho fatto i complimenti ma li faccio anche a chi vince il campionato di pallanuoto femminile o l’hockey sul prato maschile, a breve ci saranno i playoff di pallacanestro; io li faccio a tutti per tutti gli sport. Mi dispiace che qualche soggetto di tifoserie diverse si stupisca che uno faccia i complimenti a chi vince il campionato italiano. Fa parte del discorso della cultura sportiva ma grandi passi sono stati fatti perché vinciamo molto negli altri sport e quindi ci si interessa non solo del calcio ma anche di altri sport, stiamo dando soddisfazioni".